الزراعة تكشف حجم التعديات على الأراضي منذ يناير 2011 .. فيديو

كشف الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تقوم الآن بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية منذ عدة أيام، موضحا أن التعدي على الأراضي الزراعية ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الغذائي المصرى وبالتالى لديها علاقة بالأمن القومي.



وأضاف متحدث الزراعة خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، تقديم الإعلامية سارة حازم، أنه منذ ثورة يناير وحتى الآن تم التعدي على مايقرب من 85 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية.



وأشار إلى والحملة تهدف لإزالة هذه التعديات بالتعاون مع المحليات الشرطة والقوات المسلحة وأوضح أن الوزارة بدأت فى ازالة التعديات السهلة والتى صلت لإزالة أكثر من 32 ألف حالة تعدي، وكان من بينها إزالة التعديات الخاصة بملاعب كرة القدم.



وأكد أن أي استخدام للأراضي الزراعية في غير الزراعة يعد صورة من صور التعدي سواء كانت ملاعب كرة أو أسوار أو مخازن أو مبان بأشكالها المختلفة، ويجب إزالتها.



وتابع أن توفير الغذاء للمصريين وممارسة الرياضة أمرين مهمين للشباب المصرى ولكن توفير الغذاء يعتبر أهم من ممارسة الرياضة.

