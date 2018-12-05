موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة بالدوري الممتاز

يحل فريق الجونة ضيفًا على منافسه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بالمباراة التي ستقام اليوم الأربعاء، بتمام الساعة الثامنة مساءً، باستاد السلام المؤجلة من الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر فضائية ON Sport وقناة نايل سبورت أرضي وفضائي، حيث هما الوحيدتان اللتان لديهما حقوق بث مباريات الدوري المصري.





ويسعى الفريق الأحمر تحقيق الفوز على الجونة ليحقق الفوز في ثاني مؤجلاته بالدوري الممتاز خاصة وأنه حقق الفوز في أولى المؤجلات على حساب بتروجيت بهدف دون رد سجله أحمد الشيخ.





ويدخل الأهلي المباراة وهو محمل بآمال وطموحات العودة من جديد إلى مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري الممتاز وذلك لن يتحقق سوى من خلال الفوز في جميع مؤجلاته.



