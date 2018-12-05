تصدير 6 آلاف طن بضائع عامة من ميناء بورتوفيق

أعلنت موانئ البحر الأحمر عن انتظام الحركة الملاحية؛ حيث يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة منة وعلى متنها 6 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى الصومال.



بينما يشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة أربع سفن وهى محبة والحرية1 و الحرية2 و نما اكسبريس فيما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا و مغادرة السفينتين ايلة و بريدج .



