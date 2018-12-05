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محافظات

تصدير 6 آلاف طن بضائع عامة من ميناء بورتوفيق

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:49 ص
صدى البلد
حسن غنيمة
أعلنت موانئ البحر الأحمر عن انتظام الحركة الملاحية؛ حيث يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة منة وعلى متنها 6 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى الصومال.

بينما يشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة أربع سفن وهى محبة والحرية1 و الحرية2 و نما اكسبريس فيما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا و مغادرة السفينتين ايلة و بريدج .

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