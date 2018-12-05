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بين الناس

رئيس حي المرج يشن حملة لرفع القمامة من الشوارع

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 02:51 م
صدى البلد
كريم ناصر
قرر المهندس علي عبد الله، رئيس حي المرج، شنّ حملة لرفع القمامة والمخلفات بشوارع "مؤسسة الزكاة وعبد الله رفاعى ومحمد نجيب" بمعرفة هيئة النظافة بالحي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين المقدمة على موقع "صدى البلد". 

وطالب مسئولو الحي، المواطنين بالتعاون مع أجهزة الحي وعدم إلقاء القمامة بالشوارع وعدم إقامة حواجز حديدية والالتزام بالسلوك الحضاري حفاظًا على المظهر الحضاري. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
رئيس حي المرج يشن حملة لرفع القمامة من الشوارع
رئيس حي المرج يشن حملة لرفع القمامة من الشوارع
رئيس حي المرج يشن حملة لرفع القمامة من الشوارع
رئيس حي المرج يشن حملة لرفع القمامة من الشوارع
رئيس حي المرج يشن حملة لرفع القمامة من الشوارع
رئيس حي المرج يشن حملة لرفع القمامة من الشوارع
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