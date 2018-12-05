رئيس حي المرج يشن حملة لرفع القمامة من الشوارع

قرر المهندس علي عبد الله، رئيس حي المرج، شنّ حملة لرفع القمامة والمخلفات بشوارع "مؤسسة الزكاة وعبد الله رفاعى ومحمد نجيب" بمعرفة هيئة النظافة بالحي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين المقدمة على موقع "صدى البلد".





وطالب مسئولو الحي، المواطنين بالتعاون مع أجهزة الحي وعدم إلقاء القمامة بالشوارع وعدم إقامة حواجز حديدية والالتزام بالسلوك الحضاري حفاظًا على المظهر الحضاري.



