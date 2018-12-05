أحمد مجاهد عن الحضري: طبيعي يكون عنوانه اتحاد الكرة

علق أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة و المتحدث الرسمي باسم الجبلاية، على أزمة عصام الحضري حارس الاهلي والمنتخب السابق و الاسماعيلي الحالي، مع فريقه عقب تخلفه عن السفر مع الفريق دون ابداء اسباب.



وأكد في تصريحات لبرنامج " وان تو " مع سيف زاهر عبر اثير " اون سبورت اف ام "، أن الإسماعيلي فريق عظيم ذو تاريخ كبير و لا يمكن ان يتأثر بسوء نتائجه خلال الفترة الأخيرة كذلك الحضري حارس كبير و لا يجوز ان تنتهي علاقتهما بشكل غير لائق.



أما عن أزمة عنوان الحضري المكتوب بالبطاقة ، المدون بها عنوان اتحاد الكرة ، حيث رد ساخرا: "من الطبيعي ان يكون عنوان الحضري هو عنوان الاتحاد".



وتابع ان أزمة البطاقة لا تعنيه حيث ان المسؤول عنها هو مجدي عبد الغني عضو الاتحاد ، مطالبا بسرعة انهاء الازمة.