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أخبار العالم

الفيضانات تغرق إسرائيل.. فيديو وصور

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:55 م
الفيضانات تغرق إسرائيل
الفيضانات تغرق إسرائيل
القسم الخارجي
ضربت عواصف قوية وسقطت أمطار غزيرة على إسرائيل، اليوم الخميس، وتم إنقاذ 50 طفلا ومدرسيهم ومشرفين بعد أن حاصرتهم مياه الفيضانات داخل الحضانة.

وتسببت عاصفة ضربت مدينة "رامات جان" في شلل بحركة المرور والطرق العامة في تل أبيب، كما غمرت المياه السيارات والمنازل في مدينة "ريشون لتسيون"، وتساقط الثلوج على قمة جبل "الشيخ"، ومن المتوقع استمرار الاختناقات المرورية طوال اليوم ويحاول رجال الشرطة السيطرة على الوضع.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت توقعات خبير الأرصاد الجوية "تساحي فاكسمان"، الذي قال إنه من المتوقع أن تكون المناطق التي تتساقط فيها أعلى معدلات هطول الأمطار هي "الساحل" و"الشمال".

وحذر من اقتراب فيضانات ورياح قوية لم يسبق مثلها خلال الساعات القادمة.

ونظرا للسيول التي بدأت تنحدر في الشمال، وضعت بلدية حيفا رجال مرور لإغلاق النفق في حالة الطوارئ، نظرا لما يسببه من مشكلات وقتل للسائقين والمارة أثناء الأمطار الغزيرة.
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