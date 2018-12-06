الحكومة توافق على إجراءات توقيع اتفاق قبول مشروع ريادة الأعمال المصرية

وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات توقيع اتفاق قبول منحة مشروع "تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية" المقترح تمويله من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان، تحت إدارة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 4.012.000 يورو.



وتهدف المنحة إلى تعزيز ودعم النظام الإيكولوجي لتمكين رواد الأعمال الحاليين والمحتملين وخاصة الشباب والمرأة من إنشاء وإدارة وتشغيل الأعمال الناجحة القائمة على الابتكار في قطاعات الأعمال الزراعية، والطاقة النظيفة والخضراء والطاقة البديلة، فضلًا عن قطاع الصناعات الإبداعية فيما يختص بالحرف اليدوية والفنية.



ويستهدف المشروع مالكي ومديري الشركات الناشئة المحتملة والقائمة، وكذا مشروعات النمو المبكر التي تحتاج إلى خدمات التدريب والتوجيه وتطوير الأعمال التجارية، ومن المتوقع أن يقوم المشروع بتوفير 1860 وظيفة مباشرة، و3720 وظيفة غير مباشرة من خلال دعم ثقافة ريادة الأعمال لأصحاب المشروعات وتوفير السيولة وبناء القدرات لـ 480 شركة ناشئة على الأقل.



كما ستساهم المنحة في تعزيز الإدماج الاجتماعي من خلال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف المجتمعات الضعيفة (50% من المستفيدات، و50% من المستفيدين من الوجه القبلي).