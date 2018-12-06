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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد حفل انطلاق النسخة الخامسة لمارثون زايد الخيري

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:27 م
صدى البلد
ريهام بكير
تستضيف مصرالنسخة الخامسة من مارثون زايد الخيري، والمقرر إقامته يوم 28 ديسمبر 2018 بمحافظة الإسماعيلية احتفالا بمئوية الشيخ زايد.

ويشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاحد المقبل حفل إنطلاق النسخة الخامسة من مارثون زايد الخيري، والمخصص دخله لصالح مستشفى شفاء الاورمان، ومستشفيات مصر الخير.

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي للرياضة وتحقيقها للتنمية المجتمعية المستدامة، حيث أكد د.أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة سوف تقوم بالتعاون مع الجانب الاماراتي لتنظيم هذا الحدث الهام، والذي يقام للمرة الخامسة بمصر ويخصص دخله لصالح المرضى.

وأضاف صبحي أن هذه النسخة تأتي في إطار إحتفالات دولة الامارات الشقيقة، بمئوية الشيخ زايد آل نهيان طيب الله ثراه، لافتا الى أن الشعب المصري يحتفل مع الشعب الاماراتي بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مصري وعربي.

وفي نفس السياق، يوقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الاورمان، مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير وجمعية الاورمان لتوزيع العائد المالي من ماراثون زايد الخيري، حيث ستقام مراسم التوقيع والاعلان الرسمي يوم الاحد القادم بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
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