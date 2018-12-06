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رياضة

مدرب منتخب مصر للشباب يعلن قائمة البحرين استعداداً لـ ودية طاجيكستان

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:00 م
صدى البلد
يسري غازي
كشف التشيكي ميروسلاف سكوب المدير الفنى السابق لمنتخب مصر للشباب ومدرب البحرين الحالى عن اختيار 28 لاعبا استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام طاجيكستان يوم 20 ديسمبر الجارى فى إطار إعداد المنتخب الشقيق للمشاركة بنهائيات كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

وضمت قائمة المنتخب البحرينى كلاً من: جاسم الشيخ ومهدي حميدان وأحمد بوغمار وأحمد ميرزا وعلي حرم وعبدالكريم فردان وحمد شمسان وكميل الأسود وسيد رضا عيسى ومحمد مرهون ومهدي عبدالجبار ومحمد دعيج وسامي الحسيني من البسيتين، وعلي مدن وسيد شبر علوي وأحمد عبدالله وإبراهيم حبيب.

وشملت القائمة أيضًا يوسف حبيب ووليد الحيام وجمال راشد وأحمد جمعة وعبدالوهاب علي وأشرف وحيد ومحمد الرميحي ومحمد الحردان وسيد مهدي باقر وسيد ضياء سعيد وعبدالله يوسف.
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