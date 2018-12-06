مدرب منتخب مصر للشباب يعلن قائمة البحرين استعداداً لـ ودية طاجيكستان

كشف التشيكي ميروسلاف سكوب المدير الفنى السابق لمنتخب مصر للشباب ومدرب البحرين الحالى عن اختيار 28 لاعبا استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام طاجيكستان يوم 20 ديسمبر الجارى فى إطار إعداد المنتخب الشقيق للمشاركة بنهائيات كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.





وضمت قائمة المنتخب البحرينى كلاً من: جاسم الشيخ ومهدي حميدان وأحمد بوغمار وأحمد ميرزا وعلي حرم وعبدالكريم فردان وحمد شمسان وكميل الأسود وسيد رضا عيسى ومحمد مرهون ومهدي عبدالجبار ومحمد دعيج وسامي الحسيني من البسيتين، وعلي مدن وسيد شبر علوي وأحمد عبدالله وإبراهيم حبيب.



