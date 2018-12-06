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ديني

البحوث الإسلامية يوضح سبب حث الرسول على الاغتسال يوم الجمعة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:00 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
كشف مجمع البحوث الإسلامية، عن سبب حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أمته، على الاغتسال والتطيب والتسوك بيوم الجمعة خاصة، حيث جعلها -صلى الله عليه وسلم- من السُنن المستحب أدائها في هذا اليوم.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته على فيس بوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سن واستحب الاغتسال والتسوك والتطيب في يوم الجمعة على وجه الخصوص، لأنه يوم عيد للمُسلمين، منوهًا بأنه العيد الأسبوعي للمُسلمين.

واستشهد بما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ».
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