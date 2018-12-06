التحقيقات الأولية: حداد أغرق أولاده وانتحر لمشكلات مادية



كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة بالعثور على 3 جثث أطفال، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين وجود جثة 3 أطفال، وبإجراء التحريات تبين أن رجل ألقى أطفاله في النيل، ثم انتحر وراءهم؛ بسبب مروره بضائقة مالية، وترك زوجته بالمنزل وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الأب ونجله من الوراق، وجثة الطفلين الآخرين بالساحل حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



بدأت نيابة الساحل تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، التحقيق في واقعة قيام حداد بالانتحار بإلقاء نفسه في نهر النيل، وذلك بعدما ألقى أبناءه الثلاثة وأمرت النيابة بتشريح الجثث وصرحت بدفنهم.وكشفت تحقيقات محمد السيوي وكيل نيابة الساحل الأولية أن ضائقة مالية ومرور الأب بأزمة نفسية؛ بسبب مشاكل أسرية وراء ارتكاب الواقعة؛ وأضافت التحقيقات أن الأطفال الذين لقوا مصرعهم على يد والدهم بإلقائهم في نهر النيل، وهم محمد ٣ سنوات، ملك ١١ سنة، عمرو ٨ سنوات، إلى جانب الأب المنتحر "أ.. ع"، ٤٣ عاما.واستمعت النيابة إلي شقيق الأب الذي أكد أن شقيقه كان يمر بأزمة مالية كبيرة مما استدعى زوجته لترك المنزل وطلب الخلع منه.