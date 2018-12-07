علاج بحة الصوت بالأعشاب دون أدوية

قد يصاب البعض ببحة الصوت في البرد بسبب التهاب الأحبال الصوتية واللوز والكحة ويقول المعالج بالاعشاب محسن النادي يمكن علاج بحة الصوت بالاعشاب.



1- الفلفل الأسود يعتبر من العلاجات الفعالة وذلك بإضافة ملعقة صغيرة منه إلى كوب من عصير الليمون الدافئ وشربه يوميًا.



2- الثوم فعال جدًا في التخلص من البكتيريا والالتهابات ويتم تناوله بخلط فصين منه مع نصف كوب من اللبن أو تناول الثوم كما هو .



3- العسل الطبيعي من أهم العلاجات التي تستخدم للعديد من الأمراض وبما في ذلك بحة الصوت ويتم تناول ملعقة كبيرة منه يوميًا كما يمكن خلط ملعقة من العسل مع القليل من الماء وأوراق الريحان .





4- البصل يجهل العديد من الأشخاص مدى أهمية عصير البصل لعلاج العديد من الأمراض فهو فعال لبحة الصوت والسعال يمكن تقطيعه واضافته إلى السلطة او شرب عصيره.



5- الملح يعمل على التخلص من البكتيريا المتراكمة في الحلق والفم عن طريق إضافة ملعقتين من الملح إلى كوب من الماء والغرغرة بها .