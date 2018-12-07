شاهد.. أعمال شغب وحرائق واشتباكات بين متظاهرين والشرطة في أثينا

شهدت العاصمة اليونانية، أثينا، أعمال شغب واسعة وحرائق واشتباكات بين متظاهرين ورجال الشرطة في الذكرى العاشرة لمقتل مراهق على يد الشرطة، والذي أثار أسوأ أعمال شغب في اليونان منذ عقود.

Violent clashes in Athens 10 years after police murder teenager from Ross Domoney on Vimeo.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن المتظاهرين أقاموا حواجز ضخمة وأشعلوا النيران ورشقوا شرطة مكافحة الشغب بالقنابل الحارقة والصخور.وتابعت الصحيفة بالقول أن أعمال العنف بدأت في ضاحية أسارشيا في العاصمة اليونانية، وهو الحي الذي قتل فيه ألكسيك جريجوروبولوس في 6 ديسمبر 2008، برصاص الشرطة.ولفتت الصحيفة إلى أن المتظاهرين أضرموا النار في سيارة ورشقوا الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية، في حين ردت شرطة مكافحة الشغب بقنابل الغاز ومضخات المياه.وأعلنت الشرطة اعتقال 35 شخص في العاصمة، كما أصيب 3 أشخاص بينهم شرطيين.