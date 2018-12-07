أمريكا تمنع إسرائيل من بيع 12 طائرات إف 16 لـ كرواتيا لهذا السبب

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية اليوم الجمعة أن الإدارة الأمريكية، منعت إسرائيل من إتمام صفقة بيع 12 طائرة "إف 16" إلى كرواتيا، والتي تصل قيمتها إلى نصف مليار دولار.





وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية أن الصفقة أبرمها بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مع نظيره الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، يناير الماضي، وأعلن عنها رسميا في مارس الماضي.





وأكد 10 مسؤولين إسرائيليين أن الولايات المتحدة، أرسلت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية، لمنع إتمام الصفقة، وعبرت من خلالها عن رفضها للموافقة على بيع الطائرات التي اشترتها إسرائيل أصلا من الإدارة الأمريكية، من بيعها لطرف ثالث.





ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين، فإن الأمريكيين غاضبون من الإجراءات التي اتبعتها إسرائيل للفوز على الولايات المتحدة بالمناقصة، حيث أضافت أنظمة إلكترونية حديثة للطائرات الأمريكية القديمة، صنعت في إسرائيل، وذلك لإقناع كرواتيا بشرائها.



