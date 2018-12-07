محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور

رسم الفرعون المصرى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول البسمة على وجوه ذوى القدرات الخاصة فى حفل نظمه النادي لذوى الاحتياجات الخاصة أمس الخميس.





وحرص أصحاب ذوى القدرات الخاصة المكرمين فى الحفل على إلتقاط الصور التذكارية مع الفرعون المصرى محمد صلاح الذى قابل الأمر بابتسامة وسعادة كبيرة كشفت عن سر عشق الجماهير الإنجليزية وجماهير نادى ليفربول له.



