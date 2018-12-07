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رياضة

محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:35 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - نور عادل
رسم الفرعون المصرى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول البسمة على وجوه ذوى القدرات الخاصة فى حفل نظمه النادي لذوى الاحتياجات الخاصة أمس الخميس.

وحرص أصحاب ذوى القدرات الخاصة المكرمين فى الحفل على إلتقاط الصور التذكارية مع الفرعون المصرى محمد صلاح الذى قابل الأمر بابتسامة وسعادة كبيرة كشفت عن سر عشق الجماهير الإنجليزية وجماهير نادى ليفربول له.

ويستعد محمد صلاح للمشاركة في مباراة ليفربول وبورنموث المحدد لها الثانية والنصف ظهر غد السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج.
محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور
محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور
محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور
محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور
محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور
محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور
محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور
محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور
محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور
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