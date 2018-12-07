هشام عرفات يلتقي نظيره الموزبيقي لبحث التعاون فى مجال النقل



والذي يشتمل على ورش ومحاكيات ودروات تدريبية في كافة قطاعات السكك الحديدية ( اشارات - صيانة واصلاح المعدات- هندسة السكة - قيادات الجرارات....).



وأشاد وزير النقل بدولة موزبيق بالتطور الكبير ااذي تشهده مصر في كافة المجالات ومنها قطاع النقل وذلك في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا الى العلاقات المتميزة بين مصر والدول الإفريقية وهو ما أكده انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته القادمة الـ31 لعام 2019.

التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل كارولس فورتس وزير النقل بدولة موزمبيق، وذلك على هامش الاستعداد لبدء مؤتمر الكوميسا الذي يفتتحه غدا السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ.وخلال اللقاء بحث الجانبان أهمية التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال وخاصة مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر والذي كان من أبرز مؤشراته تقدم تصنيف مصر في كافة قطاعات النقل وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية.وأكد الدكتور /هشام عرفات على استعداد مصر لنقل الخبرات والتدريب في هذا المجال وامكانية تدرييب الجانب الموزمبيقي من خلال معهد تدريب الموانئ ومحطات تشغيل الحاويات.وفي إطار التباحث حول التعاون في مجال الطرق والكباري أشاد وزير النقل الموزمبيقي بقدرة الحكومة المصرية على تنفيذ 7000كم خلال 4 سنوات وهو ما أرجعه الدكتور هشام عرفات الى المشروع القومي للطرق والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ظل الإرادة السياسية الغير مسبوقة التي تدعم تنفيذ تلك المشروعات.كما تطرقت المناقشات الى التعاون في مجال السكك الحديدية والذي تعد مصر من أقدم دول العالم التي تستخدم هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا وتتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال حيث اكد الدكتور هشام عرفات على إمكانية نقل الخبرات والتدريب للعاملين في هذا المجال بدولة موزبيق من خلال معهد وردان " لتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية.