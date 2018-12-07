ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

هشام عرفات يلتقي نظيره الموزبيقي لبحث التعاون فى مجال النقل

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:51 م
صدى البلد
أحمد أبو شوشة
التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل كارولس فورتس وزير النقل بدولة موزمبيق، وذلك على هامش الاستعداد لبدء مؤتمر الكوميسا الذي يفتتحه غدا السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء بحث الجانبان أهمية التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال وخاصة مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر والذي كان من أبرز مؤشراته تقدم تصنيف مصر في كافة قطاعات النقل وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية.

وأكد الدكتور /هشام عرفات على استعداد مصر لنقل الخبرات والتدريب في هذا المجال وامكانية تدرييب الجانب الموزمبيقي من خلال معهد تدريب الموانئ ومحطات تشغيل الحاويات.

وفي إطار التباحث حول التعاون في مجال الطرق والكباري أشاد وزير النقل الموزمبيقي بقدرة الحكومة المصرية على تنفيذ 7000كم خلال 4 سنوات وهو ما أرجعه الدكتور هشام عرفات الى المشروع القومي للطرق والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ظل الإرادة السياسية الغير مسبوقة التي تدعم تنفيذ تلك المشروعات.  

كما تطرقت المناقشات الى التعاون في مجال السكك الحديدية والذي تعد مصر من أقدم دول العالم التي تستخدم هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا وتتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال حيث اكد الدكتور هشام عرفات على إمكانية نقل الخبرات والتدريب للعاملين في هذا المجال بدولة موزبيق من خلال معهد وردان " لتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية.

والذي يشتمل على ورش ومحاكيات ودروات تدريبية في كافة قطاعات السكك الحديدية ( اشارات - صيانة واصلاح المعدات- هندسة السكة - قيادات الجرارات....).

وأشاد وزير النقل بدولة موزبيق بالتطور الكبير ااذي تشهده مصر في كافة المجالات ومنها قطاع النقل وذلك في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا الى العلاقات المتميزة بين مصر والدول الإفريقية وهو ما أكده انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته القادمة الـ31 لعام 2019.
هشام عرفات يلتقي نظيره الموزبيقي لبحث التعاون فى مجال النقل
هشام عرفات يلتقي نظيره الموزبيقي لبحث التعاون فى مجال النقل
هشام عرفات يلتقي نظيره الموزبيقي لبحث التعاون فى مجال النقل
loading...

ترشيحاتنا

تحطم 3 سيارات انهار عليهم سور بسبب الطقس السيئ بالإسكندرية

الأهلي يتسلم الاستغناء الخاص بمحمود وحيد من المقاصة

طارق العشرى يكشف لـ صدى البلد هوية بطل الدورى هذا الموسم.. فيديو

الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الأهلي يكشف عن اسم المدير الفني الجديد.. الاثنين المقبل

بعد تصدره جوجل.. أبرز تصريحات أحمد مكي مع منى الشاذلي

مطار القاهرة يستقبل 5 وزراء لحضور مؤتمر أفريقيا 2018

خطيب الأزهر: الإمام الشافعي استدل على وحدانية الله بورقة التوت.. فيديو

المنتخب يجبر عامر حسين على تأجيل لقاءات كبار الأندية

العشري: توقعت رحيل كارتيرون لهذا السبب .. فيديو

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على الوجه البحري واضطراب الملاحة بالبحر الأحمر والمتوسط

السفارة الإسبانية تحتفي بتصنيف مصر كأفضل وجهات ممارسة الغوص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب

محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور

شاهد.. أول صور لـ محمود وحيد بعد توقيعه للأهلي

القومى للمرأة يعقد لقاء لتوعية العاملين فى وزارة المالية.. صور

استاد القاهرة يحتضن ماراثون للأسوياء ومتحدي الإعاقة.. صور

فيديو

افتتاح ميدان أفريقيا بشرم الشيخ غدًا.. فيديو
التخطيط: هدفنا إرضاء المواطن المصري.. فيديو
شاهد.. بنبان بأسوان أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهروضوئية في العالم
لافروف: مشروعات حقوق الإنسان بحاجة إلى إصلاحات جذرية
نصائح مهمة لمقاومة البرد في فصل الشتاء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟