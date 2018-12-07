ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الرهبنة الفرنسيسكانية تنظم لقاء مع الكنيسة الأرثوذكسية بكنيسة سان جوزيف

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:43 م
صدى البلد
سامح سلام
نظمت الرهبنة الفرنسيسكانية التابعة للكنيسة الكاثوليكية بمصر يوما روحيا رهبانيا بكنيسة سان جوزيف بوسط البلد بمشاركة الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بتنظيم تحت عنوان "نقاء الحياة الرهبانية".

شارك في اللقاء الأب كمال لبيب الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان و الأنبا توماس عدلي المدبر الرسولي لأيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك والأنبا مكاري اسقف شمال شبرا للأقباط الارثوذوكس والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الانبا بولا للأقباط الارثوذوكس، والأب ميلاد شحاتة مسئول المركز الثقافي الفرنسيسكاني للأقباط الكاثوليك واكثر من ١٥٠ شخصا من الرهبان و الراهبات والمكرسات.

وبدأ اليوم بصلاة الافتتاح "صلاة درب الصليب" بالكنيسة وكلمة الافتتاح للجنة المنظمة مع نيافة الانبا دانيال و قد تضمن اليوم العديد من الفقرات مثل : اللقاء الأول مع نيافة الأنبا مكاري ،و فترة من الترانيم مع كورال لنا رجاء التابع لكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون للأقباط الكاثوليك، وعرض فيديو مسجل لنيافة الانا ابيفانيوس للكلمة التي القاها في لقاء رهبان و راهبات مصر الاول في عام ٢٠١٥ ،وكلمة نيافة الانبا توماس ،و اللقاء الثاني مع الاب ميلاد شحاتة، وبعد ذلك تم عقد لقاء لقاء لتبادل الخبرات.

الجدير بالذكر أن هذا اليوم هو اللقاء السنوي الرابع للرهبان و الراهبات بمصر.
الرهبنة الفرنسيسكانية تنظم لقاء مع الكنيسة الأرثوذكسية بكنيسة سان جوزيف
الرهبنة الفرنسيسكانية تنظم لقاء مع الكنيسة الأرثوذكسية بكنيسة سان جوزيف
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يتسلم الاستغناء الخاص بمحمود وحيد من المقاصة

محمد سعد يشيد بأداء لاعبي الأهلي بعد الفوز الكبير على النصر

الآثار: إحالة واقعة تسلق الأهرامات ليلا والصورة الإباحية إلى النائب العام

سارة عصام لاعبة ستوك سيتى أفضل رياضية عربية فى 2018

ليبرمان ينشر قائمة بفشل جيش الاحتلال أمام حماس.. صور

محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور

100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

طارق العشرى يكشف لـ صدى البلد هوية بطل الدورى هذا الموسم.. فيديو

تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات في الأسواق اليوم.. فيديو

تعرف على قصة المكوجى الذى غنت له وردة وشادية وفايزة أحمد ومحرم فؤاد

فرنسا: عناصر متطرفة تستغل احتجاجات السترات الصفراء لإسقاط النظام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة لنجوم الفن والإعلام في مهرجان نجم العرب

محمد صلاح ينشر البهجة فى حفل ذوى القدرات الخاصة بلندن ..صور

شاهد.. أول صور لـ محمود وحيد بعد توقيعه للأهلي

القومى للمرأة يعقد لقاء لتوعية العاملين فى وزارة المالية.. صور

استاد القاهرة يحتضن ماراثون للأسوياء ومتحدي الإعاقة.. صور

فيديو

افتتاح ميدان أفريقيا بشرم الشيخ غدًا.. فيديو
التخطيط: هدفنا إرضاء المواطن المصري.. فيديو
شاهد.. بنبان بأسوان أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهروضوئية في العالم
لافروف: مشروعات حقوق الإنسان بحاجة إلى إصلاحات جذرية
نصائح مهمة لمقاومة البرد في فصل الشتاء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟