الرهبنة الفرنسيسكانية تنظم لقاء مع الكنيسة الأرثوذكسية بكنيسة سان جوزيف

نظمت الرهبنة الفرنسيسكانية التابعة للكنيسة الكاثوليكية بمصر يوما روحيا رهبانيا بكنيسة سان جوزيف بوسط البلد بمشاركة الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية بتنظيم تحت عنوان "نقاء الحياة الرهبانية".



شارك في اللقاء الأب كمال لبيب الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان و الأنبا توماس عدلي المدبر الرسولي لأيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك والأنبا مكاري اسقف شمال شبرا للأقباط الارثوذوكس والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الانبا بولا للأقباط الارثوذوكس، والأب ميلاد شحاتة مسئول المركز الثقافي الفرنسيسكاني للأقباط الكاثوليك واكثر من ١٥٠ شخصا من الرهبان و الراهبات والمكرسات.



وبدأ اليوم بصلاة الافتتاح "صلاة درب الصليب" بالكنيسة وكلمة الافتتاح للجنة المنظمة مع نيافة الانبا دانيال و قد تضمن اليوم العديد من الفقرات مثل : اللقاء الأول مع نيافة الأنبا مكاري ،و فترة من الترانيم مع كورال لنا رجاء التابع لكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون للأقباط الكاثوليك، وعرض فيديو مسجل لنيافة الانا ابيفانيوس للكلمة التي القاها في لقاء رهبان و راهبات مصر الاول في عام ٢٠١٥ ،وكلمة نيافة الانبا توماس ،و اللقاء الثاني مع الاب ميلاد شحاتة، وبعد ذلك تم عقد لقاء لقاء لتبادل الخبرات.



الجدير بالذكر أن هذا اليوم هو اللقاء السنوي الرابع للرهبان و الراهبات بمصر.