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ديني

حكم العمل في مهنة تصميم الأزياء

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للشيخ عثمان عويضة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل المال المأخوذ مقابل العمل مع مصمم أزياء فساتين الزفاف والسهرات حلال ام حرام ؟ "

وقال "عويضة" في إجابته على السؤال الوارد إليه، إن مهنة مصمم الأزياء تجوز ولا يقع على العامل فيها أي ذنب او إثم، ذلك لأن المصمم هنا عليه التصميم فقط وليس له علاقة بعد إتمام عمله كيف يستخدم الفستان الذي صممه، فإثم الاستخدام السيئ للفستان يقع على مالكه وليس مصممة

وأضاف أمين الفتوى، أن مصمم الازياء هذا إذا التزم بتصميم فساتين وملابس تستر المرأة، كان هذا افضل له عند المولى عز وجل. 
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