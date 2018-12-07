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رياضة

استقبال حافل لبعثة الإسماعيلى في المغرب لقاء مواجهة الرجاء

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:52 م
صدى البلد
نور عادل
تم استقبال بعثة الإسماعيلي استقبالا حافلا في المغرب من قبل مسئولى السفارة المصرية ونادى الرجاء، ويترأس البعثة المستشار محمد الكليه ومحمد خلف مدير لجنة التسويق والتعاقدات بالنادى.

ووصلت بعثة الدراويش إلى مطار محمد الخامس الدولي بعد رحلة طويلة استمرت أكثر من 7 ساعات لسوء الأحوال الجوية، وذلك استعدادًا لملاقاة الرجاء فى البطولة العربية.

وكان فى استقبال أعضاء البعثة، أحمد عبد الحميد مندوب من السفارة المصرية بالإضافة إلى عبد السلام حنات عضو مجلس إدارة الرجاء المغربى الذى كان يرأس بعثة فريقه خلال لقاء الذهاب الذى أقيم نهاية أكتوبر الماضى وانتهى بالتعادل السلبى.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى المغربى مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.
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