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أخبار البلد

أحمد السعدني يوجه الشكر لجمهور الخليج بعد تكريم العمدة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:53 م
صدى البلد
محمد بدران
هنأ الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" والده الفنان الكبير صلاح السعدني بعد تكريمه ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز "مهرجان نجوم العرب"، والذي أقيم -مساء أمس الخميس- بأحد الفنادق الكبري في القاهرة، وتسلم أحمد السعدني جائزة التكريم نيابة عن والده.

وكتب أحمد السعدني قائلًا "شكرًا لجمهور الخليج تكريم العمدة في مهرجان نجم العرب"، واختتم تعليقه قائلًا "والسادة الأفاضل بتوعنا هنا خلوا عند أهاليكم دم".

يُذكر أن الحفل شهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن، منهم "جمال سليمان، محمد هنيدي، آسر ياسين، منة شلبى، على ربيع، تامر حسني، كارمن سليمان، رامي جمال، محمد الشرنوبي، أحمد شيبة".
أحمد السعدني يوجه الشكر لجمهور الخليج بعد تكريم العمدة
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