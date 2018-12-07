وفد من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات في مصر بعد غياب عامين

التقي وفدان من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بجنوب افريقيا SAIDS، مع مسئولي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات EGY NADO بمقر المنظمة المصرية في القاهرة.



وتناول اللقاء العديد من الموضوعات الخاصة بمكافحة المنشطات وكذلك آخر المستجدات في برنامج المكافحة العالمي وتم لقاء العاملين بالمنظمة ومناقشتهم حول مكافحة المنشطات محليا وعالميا.



وأبدى وفد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA، إعجابه بمقر المنظمة المصرية EGY_NADO وأداء العاملين بالمنظمة وكذلك الاحترافية والأداء العالي لكل الفريق المصري.



والتقى وفد الوادا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي أكد علي دعم الحكومة المصرية للنادو المصري وكذلك احترام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات والتي صدق عليها مجلس الشعب في ابريل ٢٠٠٧ وصدر بها القرار الجمهوري رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧.



ورحب صبحي بالوفد مؤكدا علي اهتمام الحكومة المصرية بوفد الوادا بعد غياب طال عامين، وأكد إن مصر دائما ترحب بالهيئات الدولية.