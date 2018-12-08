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رياضة

يوفنتوس يحقق فوزا صعبا على إنترميلان في الدوري الإيطالي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:11 ص
صدى البلد
أ ش أ
حقق يوفنتوس فوزًا صعبًا على إنتر ميلان بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) ضمن منافسات الأسبوع الـ 15 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم.

أحرز هدف يوفنتوس ماريو ماندجوكيتش في الدقيقة 66 من زمن المباراة من ضربة رأسية مستغلا عرضية زميله جواو كانسيلو.

وبهذا الفوز ، رفع يوفنتوس رصيده إلى 43 نقطة متصدرا المسابقة ، وتجمد رصيد انتر ميلان عند 29 نقطة في المركز الثالث بعد نابولي.
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