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محافظات

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:54 ص
صدى البلد
حسن غنيمة
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ الهيئة.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديرى الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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