ثمنها مفاجأة.. 16 مقعدا وأسرّة ومطبخان في طائرة ميسي الجديدة

اشترى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، طائرة خاصة تقدّر قيمتها بـ15 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية وسجل أوراقها في الأرجنتين.





ووفقًا لصحيفة "دوبلي أماريلا" الأرجنتينية، فإن ميسي اشترى طائرة خاصة من نوع "جولف ستريمV" كبيرة الحجم وطويلة الأمد، صنعتها شركة "جولف ستريم أيروسباس" الأمريكية.





وأوضحت الصحيفة أن الطائرة صنعت في عام 2004، إلا أن ميسي أضاف إليها العديد من الكماليات، وتحتوي من الداخل على 16 مقعدًا و8 أسرّة للنوم وحمامين ومطبخين.





وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي اشترى قطعة أرض في مدينة سان فيرناندو الأرجنتينية وجعلها مهبطًا خاصًا لطائرته الجديدة الفاخرة.





وطالب "ميسي" بكتابة رقم 10 في مؤخرة الطائرة إضافة لاسم ليونيل ميسي على الهيكل الخارجي، وعلى مصعد الطائرة أضاف اسمه أيضا إضافة لاسم زوجته أنتونيلا وأسماء أبنائه الثلاثة تياغو وسيرو وماتيو.



