فييرا يجتمع مع ثنائي الرجاء المغربي قبل تدريب الاسماعيلي

دخل البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، فى حوار جانبى مع اثنين من لاعبى فريق الرجاء للشباب، قبل بدء مران الدراويش.



ويخوض الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، مرانه الأول بالمغرب على ملعب الرجاء بحى الوازيس بمدينة الدار البيضاء.



ويستعد الدراويش لملاقاة الفريق المغربى مساء الثلاثاء القادم، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.