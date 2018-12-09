ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

30 شركة روسية تشارك في معرض المنتجات الغذائية في أفريقيا 2018

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
تبدأ بعثة التجارة والأعمال للشركات الروسية برئاسة فاسيلي أوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، وآنا بيليائفا المديرة المفوضة للتطوير الدولي لمركز التصدير الروسي، وإليا بويمجالوف مدير المشاريع الخاصة لمركز التصدير الروسي ، زيارتها للقاهرة بعد غد الثلاثاء ولمدة يومين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال التجارة والاقتصاد وترويج المنتجات وتسويقها للموردين الموجهين نحو الصادرات إلى مصر والدول الأفريقية.

وذكرت سفارة روسيا بالقاهرة - في بيان وزعته اليوم أن أكثر من 30 شركة روسية في مجالات الصناعات الغذائية وصناعة الإنشاءات والمجمع الزراعي الصناعي والتكنولوجيات المعلوماتية والطب تشارك في معرض المنتجات الغذائية في (أفريقيا 2018)، مشيرا إلى أن مركز التصدير الروسي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية ينظم زيارة هذه البعثة.

وأوضح البيان أن برنامج عمل بعثة التجارة والأعمال الروسية تتضمن عقد جلسة تحت عنوان (روسيا - أفريقيا.. الشراكة والتعاون الاستراتيجي في العلاقات التجارية والاقتصادية)، فضلا عن ورشة عمل بعنوان (السوق الأفريقي.. الخصائص والفرص)، مضيفا أن الجلسة ستناقش مشروع المنطقة الصناعية الروسية - مجمع الانتاج المتكامل في أراضي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي سيقدم الامكانيات الجديدة للمصدرين والموردين الروس المستعدين لعملية توطين قدراتهم التجميعية والانتاجية في المنطقة المجاورة مباشرة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت البيان إلى أنه سيشارك في الجلسة كل من: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف الأفريقية، وسحر طلعت مصطفى رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الروسي، واللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات واتحاد الصناعات.

ونوه إلى أن البعثة الروسية ستقوم بزيارة إلي بعض المنشآت الصناعية والمعامل المصرية، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات مع جهات الأعمال التجارية للمصدرين الروس والشركاء المحتملين الأفريقيين.
loading...

ترشيحاتنا

المرور تنصح باستخدام طرق بديلة لكثافات كوبري أكتوبر.. فيديو

الصحف الإماراتية: محمد صلاح حديث العالم.. أعلام الخليج ترفرف في سماء الرياض..علاج 123 جريحاً يمنياً في مصر على نفقة الإمارات.. قرار غير مسبوق لأبوظبي بشأن تمثيل المرأة

فرنسا تعلن اعتقال 1723 شخصاً خلال احتجاجات السترات الصفراء

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يخطف الصدارة بفضل هاتريك محمد صلاح

10 قراريط وراء مقتل أمين شرطة وانتحار عمه في البحيرة

النائب العام يحيل مسئولين بالإدارة العامة للممولين والضرائب و5 آخرين للجنايات في قضية رشوة

مشروع قانون لاستبدال عقوبة الحبس الاحتياطى.. تعرف عليها

مدرب محمد صلاح يزور مرضي السرطان بالأقصر.. صور

مزورة وهاربة من العدالة.. سر الـ16 مليون دولار المطلوبة من شاكيرا

مبروك إنتي معانا.. سهام صالح تحكي عن 4 اختبارات في بداية مشوارها الإعلامي.. فيديو

باسم مرسي يؤدي العمرة

الأرصاد تكشف أبرز ملامح طقس الأحد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة أزياء سابقة ومتخصصة في التجارة الدولية.. 5 معلومات عن فانيسا ليون ملكة جمال العالم2018

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

فيديو

رئيس النجير: إزالة الحواجز الجمركية ستسهل التبادل التجاري بين دول أفريقيا
الرئيس السيسي: ندعو المستثمرين من داخل القارة وخارجها إلى استثمار الفرص المتاحة في الدول الإفريقية
السيسي: يجب استغلال طاقات الشباب وتمكين المرأة الأفريقية اقتصادياً
الرئيس السيسي: برنامج عصري للإصلاح الاقتصادي في دول القارة الإفريقية
الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق التكامل الإقليمي وتيسير حركة التجارة البينية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟