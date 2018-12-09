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محافظات

الوادى الجديد تفعل خدمة مراكز الخدمات الطبية الطارئة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:28 م
الوادى الجديد تفعل
الوادى الجديد تفعل خدمة مراكز الخدمات الطبية الطارئة
منصور ابو العلمين
اكدت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، انه تم تفعيل خدمة مركز الخدمات الطبية الطارئة رقم 137 على مستوى المحافظة وذلك بعدما تم تدريب الأطباء والكوادر الطبية المختلفة على تفعيل الخدمة التى اطلقتها مؤخرا ً وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد. 

وقالت فى بيان اليوم الأحد، ان الخدمات الطبية الطارئة تهدف الى ربط إقليم يضم محافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر واسيوط وسوهاج لتقديم الخدمات الطبية الطارئة وتوفير سرير عناية مركزة وطوارئ وحضانة وتوفير فصائل الدم للحالات الطارئة ، وذلك لضمان الجاهزية والسيطرة الكاملة فى حالة الحوادث والطوارئ. 

واشارت الى ان المركز يأتى فى إطار تطوير ودعم المنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم أفضل رعاية صحية بالمستشفيات العلاجية بجانب برنامج القوافل المستمر بالقرى وكذلك القوافل الطبية المتخصصة التى يتم توفيرها من خارج المحافظة.
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