الوادى الجديد تفعل خدمة مراكز الخدمات الطبية الطارئة

اكدت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، انه تم تفعيل خدمة مركز الخدمات الطبية الطارئة رقم 137 على مستوى المحافظة وذلك بعدما تم تدريب الأطباء والكوادر الطبية المختلفة على تفعيل الخدمة التى اطلقتها مؤخرا ً وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.





وقالت فى بيان اليوم الأحد، ان الخدمات الطبية الطارئة تهدف الى ربط إقليم يضم محافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر واسيوط وسوهاج لتقديم الخدمات الطبية الطارئة وتوفير سرير عناية مركزة وطوارئ وحضانة وتوفير فصائل الدم للحالات الطارئة ، وذلك لضمان الجاهزية والسيطرة الكاملة فى حالة الحوادث والطوارئ.



