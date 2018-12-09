رئيس الوزراء الجزائري يستقبل ممثل بابا الفاتيكان

استقبل أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم /الأحد/، بالجزائر العاصمة الكاردينال انجيلو جيوفاني بيتشيو عميد مجمع دعاوي القديسين، ممثل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مراسم تطويب الرهبان الكاثوليكيين، أمس بوهران.



وذكر بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية أن اللقاء حضره وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى.



جرت أمس مراسم تطويب رفاة 19 من رهبان وراهبات كاثوليك توفوا بالجزائر إبان العشرية السوداء بكنسية السيدة سانتا كروز بأعالي مورجاجو بولاية وهران (غرب)، والتي أعيد افتتاحها الجمعة الماضي بعد ترميمها.

