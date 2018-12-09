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رياضة

غدًا.. أهلي 2000 يواجه الاتصالات في بطولة منطقة القاهرة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد 2000» غدًا "الاثنين" مع ضيفه الاتصالات، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة عشرة من بطولة منطقة القاهرة.

يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لمواصلة تربعه على صدارة الترتيب، حيث يحتل المركز الأول برصيد 31 نقطة، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام فريق سراي القبة.

وفاز الأهلي هذا الموسم على السكة الحديد والنصر بنتيجة واحدة 2-صفر، وتعادل مع مصر للتأمين 3-3، ثم فاز على طلائع الجيش 3 – 2، ومركز شباب زينهم 6 – صفر، والمعادي واليخت 5 – صفر، والغابة 2 – صفر، ووادي دجلة 2 – صفر، والمقاولون العرب 2–صفر، وعلى المصري القاهري 5-1، وأخيرًا على عين الصيرة 6 – صفر، مسجلًا 38 هدفًا بينما تلقى 6 أهداف فقط.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2000 بالأهلي أمين عرابي مديرًا فنيًا، ويعاونه أشرف أبو زيد المدرب العام، وتامر دسوقي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداري الفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي العلاج الطبيعي.
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