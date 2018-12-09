غدًا.. أهلي 2000 يواجه الاتصالات في بطولة منطقة القاهرة

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد 2000» غدًا "الاثنين" مع ضيفه الاتصالات، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة عشرة من بطولة منطقة القاهرة.





يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لمواصلة تربعه على صدارة الترتيب، حيث يحتل المركز الأول برصيد 31 نقطة، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام فريق سراي القبة.





وفاز الأهلي هذا الموسم على السكة الحديد والنصر بنتيجة واحدة 2-صفر، وتعادل مع مصر للتأمين 3-3، ثم فاز على طلائع الجيش 3 – 2، ومركز شباب زينهم 6 – صفر، والمعادي واليخت 5 – صفر، والغابة 2 – صفر، ووادي دجلة 2 – صفر، والمقاولون العرب 2–صفر، وعلى المصري القاهري 5-1، وأخيرًا على عين الصيرة 6 – صفر، مسجلًا 38 هدفًا بينما تلقى 6 أهداف فقط.



