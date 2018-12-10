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فن

في عيد ميلادها.. حليمة بولند تتعرض لعملية نصب

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:19 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تعد الاعلامية حليمة بولند، الأكثر اثارة فى الفترة الاخيرة بسبب عدد من المواقف التى تتعرض لها واليوم فى عيد ميلادها نرصد أحد هذه المواقف التى كادت ان تكون ضحيتها.

وتعرضت حلمية الى انتقادات لاذعة بسبب الهدية التى قبلتها والتى عرفت باسم فضيحة علبة العطور والتى تبين انها كانت عملية نصب تتعرض لها من قبل 3 أشخاص مجهولين بالنسبة لها.

ورغم توضيح موقفها الا ان استمرت حملة ضد بولند حيث تحول الغضب تجاهها إلى سخرية منها لتصديقها المحتالين واتهامها بأنها هي من أرسلت الهدية لنفسها، فيما اكتفت هي بالاستمرار بنشر الإعلانات من قلب العاصمة السعودية الرياض، قبل أن توثق ببضع صور رحلة عودتها إلى الكويت.

وقررت حليمة مواجهة الانتقادات والاتهامات التي طالتها إذ قالت عبر حسابها الرسمى فى "سناب شات": "والله العظيم هاي الحسابات والكومنتات شي يضحك، الله يشفيكن، قال انا جبت الهدية لنفسي، يا حلوين ياشطار يا امامير، لو انا جبت الهدية لنفسي كنت الحين بالسجن مع المجرمين اللي قفطوهم، لان هذي سيادة وامن دولة مافيها لعب، تدرون ليش ما قاعدين تشوفون الامور بمنطقية وعقلانية، لان القانون يمشي على الجميع لان هذا امن وسيادة، لا انتم ما تنظرون للامور بالمنطق تحجبون عن عيونكم رؤية الحقيقة لان الغل والمرض للي بقلوبكم عاميكم، لانكم مشغولين بحليمة شلون راحت شلون جت، ياخي بهالوقت اللي مضيعينا على انشغلوا بنفسكم سووا شي ينفعكم بالحياة".

وانفعلت حليمة خلال حديثها، إذ تابعت: "حلو عن سماي.. حلو عن سماي، ما عندكم شي تسوو بالحياة غير حليمة وين راحت حليمة وين جت، سوو شي ينفعكم لنفسكم والعقد للي تطلعوها فيني انشغلوا بنفسكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وبكل انسان ظلمني وهاجمني بدون مبرر(..)".

وألمحت في نهاية حديثها إلى أنها ستقوم برفع قضايا على كل من أساء لها وستتخذ الإجراءات القانونية كافة، مؤكدة أن "الموضوع زاد عن حده".
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