واحد من الناس يحقق حلم مواطن ويفتح له محل بقالة.. فيديو

قال الإعلامي عمرو الليثي، إن فقرة "حقق حلمك" ببرنامجه "واحد من الناس"، المُذاع على شاشة "النهار"، هي الأقرب إلى قلبه، مضيفًا: «وبنسعد عندما نستطيع تحقيق أحلام وأمنيات كل محتاج، وأيضًا رسم البسمة على شفاه تعاني من الآلام».



وحقق برنامج "واحد من الناس"، أمنية "خيري عبد المجيد"، بعد أن تواصل مع البرنامج من أجل مساعدته على الظروف الصعبة وساعده علي تحقيق حلمه في مشروع بقالة يساعده على الظروف الصعبة.



وقال الإعلامي الدكتور عمرو الليثي،: «الحمد لله قدرنا من خلال برنامج واحد من الناس إننا نعمل له مشروع محل بقالة تحت البيت الخاص بيه لإن ظروفه الصحية صعبة»، مؤكدا: «أي حد محتاج أي حاجه يبعتلنا علي صحفة واحد من الناس، وربنا يقدرنا وتيجي لحد عندكم».



وذهب الإعلامي عمرو الليثي برفقة كاميرا "واحد من الناس"، إلى منزله وسط فرحة كبيرة له ولأسرته، واستمع إلى شكواها واستطاع تحقيق حلمه.

