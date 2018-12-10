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الطفل ضحية التنمر بالبساتين: المدرس بيقولي يابنت.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:54 ص
طارق موسى
أكد فيض الله حسن، والد الطفل يوسف، ضحية التنمر من معلمه بالبساتين أن نجله يتعرض للتنمر بصفة مستمرة من أحد المعلمين بالمدرسة ويدعى محمود، والذي داوم على اضطهاده بشكل سيئ أثناء الحصص المدرسية، حيث إن نجله تلميذ في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة عزبة خير الله بدار السلام التابعة لإدارة البساتين التعليمية.

وأضاف - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، أنه أثناء الحصة المدرس بيقول الطفل اللى مش داخل مجموعة أو درس يحط وشه في التختة، وعندما فشل ابني في إحدى المرات في القراءة قال له اختر لنفسك اسم بنت، ولم أعلم بتعرض ابني للتنمر على يد معلمه إلا عندما فوجئت بزملاء يوسف يسألون عن سبب تغيبه عن المدرسة، وكنت لا أعلم أنه لا يذهب، حتى تتبعت خطواته في أحد الأيام لأعرف سبب ذلك، فرأيته يقف أمام المدرسة حتى نهاية اليوم الدراسي، وقتها قمت بعقابه وأوصلته في اليوم التالي للمدرسة، حتى جاء في حالة انهيار شديد، ولم أصدق وقتها حجم المعاناة التي يعيشها ويتعرض لها من قبل المدرس".

فيما قال الابن إنه لا يرغب في الذهاب للمدرسة؛ بسبب اضطهاد المعلم وكرهه له، مضيفا: "مستقصدني ومش بيحبني وأنا مش عارف ليه، وبيخلي العيال زمايلي يقولولي يا بنت.. ولما بيدخل الفصل بيقولي حط دماغك على التختة.. أنا مش عايز أروح المدرسة تاني".

وانهمر الطفل في نوبة بكاء على الهواء، قائلا "المدرس بيخلي الولاد يقولوا لي يا بنت، والنبي يا بابا مش عايز أروح المدرسة تاني".

واعتذرت يسرا علام، مستشار وزير التربية والتعليم للاتصال، عن تعرض الطفل يوسف للتنمر على يد معلمه، قائلة: سنتابع الواقعة وسيتم التحقيق فيها، وهناخد للطفل حقه، احنا بنغير المناهج وأهم حاجة إعادة بناء المواطن المصري اخلاقيا ثم علميا.

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