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اقتصاد

سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 10- 12 -2018

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:40 ص
صدى البلد
آية الجارحي
تباينت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 10- 12 -2018، حيث استقر سعر الدولار مسجلا سعر الشراء 17.8639 جنيه مقابل 17.9564 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار باقي العملات الأجنبية تراجعا طفيفا، فبالنسبة لسعر صرف اليورو فبلغ 20.3220 جنيه للشراء، 20.4344 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني سجل 23.7318 جنيه للشراء، 22.8567 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر شراء الفرنك السويسري 18.0316 جنيه مقابل 18.1323 جنيه للبيع، فى حين سجل اليوان الصيني 2.5972 جنيه للشراء، 2.6125 جنيه للبيع
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