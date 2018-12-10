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ثقافة

رؤية القلقشندي عن الأقباط.. في محاضرة بمكتبة الإسكندرية الأحد المقبل

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، احتفاءً بمرور 600 عام على وفاة الشيخ القلقشندي 1418- 2018م، محاضرة بعنوان "رؤية القلقشندي عن الأقباط"، يلقيها الدكتور القس باسيليوس صبحي؛ وكيل الكلية الإكليريكية بالقاهرة، وذلك يوم الأحد 16 ديسمبر في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

يتحدث المُحاضر عن كتاب "صبح الأعشى في صناعة الإنشا" للشيخ أبو العباس القلقشندي (المتوفى سنة 821ه الموافق 1418م)، والذي يعد موسوعة لجميع العلوم الشرعية والأدبية والجغرافية والتاريخية، وقد تُرجم لأكثر من لغة وصدرت مجموعة من الكتب والأبحاث العلمية للتعريف بأهمية هذا العمل الضخم. ويُسلط المحاضر الضوء على الأقباط الذين وردت عنهم معلومات كثيرة ومهمة في هذا العمل؛ فماذا كتب القلقشندي عنهم؟ وكيف كانت رؤيته لهم؟ ومن أين استقى معلوماته؟

تأتي المحاضرة في إطار فعاليات البرامج والمواسم الثقافية التي ينظمها مركز الدراسات القبطية في القاهرة والإسكندرية ويحاضر فيها المتخصصون في كافة فروع الدراسات القبطية.
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