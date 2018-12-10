وزير خارجية المغرب: الدول في الأمم المتحدة تقر اتفاقا عالميا للهجرة

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيدت اليوم الاثنين اتفاقا عالميا غير ملزم يتعامل بشكل أفضل مع تدفق المهاجرين.



لكنه أشار إلى أن عدد الحكومات التي انضمت لتأييد الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة كان أقل من عدد الدول التي عملت على صياغته.



ويستضيف المغرب مؤتمرا للأمم المتحدة في مدينة مراكش.