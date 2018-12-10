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رياضة

المقاصة يواصل استعداداته لمواجهة طلائع الجيش بالدورى الممتاز

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:35 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة استعداداته اليوم لمواجهة طلائع الجيش 13 ديسمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة طلعت يوسف إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة الطلائع من أجل السير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة خلال الفترة المقبلة .

وشهدت تدريبات المقاصة انضمام صلاح ريكو لاعب الوسط بعد حصوله على أجازة بسبب حفل زفافه وبات اللاعب جاهزا للمشاركة مع فريقه فى المباراة المقبلة.
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