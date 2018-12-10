عيد ميلاد لوسي.. بكت بسبب فنان تسبب في كسر أنفها خلال التصوير

تحتفل الفنانة لوسي بعيد ميلادها حيث تعد واحدة من أبرز الراقصات اللاتي دخلن مجال التمثيل وحققت نجاحًا فيه، بعد أن قدمت عددًا من الأعمال الفنية الهامة مثل سارق الفرح وولي العهد والباطنية وسمارة والكيف وغيرها من الأعمال.



وأكدت لوسي خلال إحدى الحوارات التليفزيونية أنها بكت حين تم ترشيح الفنان ماجد المصرى ليشاركها في بطولة فيلم "سارق الفرح"، بعد أن رشحه المخرج داوود عبد السيد، بسبب أنها كانت تتجنب التعامل معه أثناء عملهما معًا في أحد الفنادق.



وتابعت أنه خلال التصوير حاولت كسر هذا الحاجز بينهما ونجحت في ذلك، وظهر هذا الأمر بينهما في التصوير، لذا فقد كررت التعاون معه.





وأضافت أن ماجد المصري اجتهد في أداء دوره، حتى أنه في أحد المشاهد اندمج بشكل كبير وتسبب في بكسر أنفها.