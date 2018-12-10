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اقتصاد

أبو فريخة: نعتزم زيادة صادراتنا 10 مرات السنوات العشر المقبلة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:55 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يعتزم زيادة قيمة صادرات القطاع بنحو ١٠ مرات خلال العشر سنوات المقبلة.

وأضاف على هامش المؤتمر الذي نظمه المجلس لإطلاق مشروع "زيادة الصادرات المصرية من خلال نقل التكنولوجيا وتنمية الابتكار"، أن زيادة الصادرات يتطلب تغيير منظومة التصدير.

وذكر أن المجلس قام خلال الثلاث سنوات الماضية، أن بدراسة مقارنة بالدول القريبة من مصر مثل تركيا والمغرب، فضلًا عن دراسة موقف صادرات القطاع مقارنة بالدول الأخرى.

وأوضح أن مصر تحتل المركز ٧١ عالميًا في صادرات قطاع الصناعات الهندسية، بينما تحتل جنوب أفريقيا المركز ٢١.

وقال إن المجلس فور بدء تعيينه منذ ٣ سنوات كانت ١٤ شركة تستحوذ على حوالي ٨٠٪ من إجمالي صادرات القطاع من إجمالي ما يقارب ٢٥٠ شركة مصدرة، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد الشركات المنظمة للغرفة حوالي ٦ آلاف شركة.

وأضاف أن زيادة عدد الشركات المصدرة كان أحد أهم التحديات التي تواجه المجلس خلال المرحلة الماضية، ما دعا مجلس الإدارة إلى التعاون مع جمعية شباب الأعمال ضمن مبادرة "اشتغل تصدير".
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