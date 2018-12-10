بوتين وميركل يبحثان هاتفيًا حادث مضيق كيرتش والملف السوري

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحادث في مضيق كيرتش والأمن الاستراتيجي والملف السوري.



وجاء في بيان للكرملين وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن المستشارة الألمانية أجرت اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي، مضيفًا : أنه تم مناقشة الوضع الناشئ عن انتهاك السفن الأوكرانية للحدود الروسية يوم 25 نوفمبر الماضي.



وذكر البيان: أنه تم التعبير عن الاهتمام المشترك بعدم السماح بتصعيد التوتر في مياه بحر آزوف والبحر الأسود، وتسوية المشاكل التي أسفرت عنها الأعمال الاستفزازية للسلطات الأوكرانية.



وتابع : تبادل الجانبان الآراء حول الوضع في مجال الأمن الاستراتيجي نظرًا لنوايا الإدارة الأمريكية للخروج من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وتم الاتفاق أيضًا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات، وتطرق بوتين وميركل إلى الأزمة السورية، وأكدا على أولوية مهام الحوار الوطني السوري وتشكيل اللجنة الدستورية.