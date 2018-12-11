أبو الدهب: المؤتمر الأول لحماية التراث يهدف للحفاظ على الهوية العربية

قالت الدكتور حنان أبو الدهب، أستاذ الآثار اليونانية الرومانية، إن المؤتمر الدولي الأول لحماية التراث يقام في العاشرة من صباح الأحد المقبل، بالتعاون بين المركز الثقافي للتراث العربي بفرنسا وهيئة تنشيط السياحة المصرية، والمعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بالإسكندرية.



وأضافت أن المؤتمر يأتي ضمن مبادرات المركز الثقافي للتراث العربي، ومقره باريس، منذ فترة، في سياق الحفاظ على الهوية العربية إلى تأصيل فكرة الحفاظ على التراث المصري بشكل خاص، والعربي بشكل عام.



قالت الدكتورة رحاب فتحي المستشار الأكاديمي للمركز الثفافي للتراث بفرنسا إن المؤتمر يشارك فيه متخصصون في مجال الآثار.



والترميم والحفاظ والسياحة ، ومنهم مصريون وأجانب ، بهدف الحفاظ على التراث ، ومناقشة كيفية التصدى للتأثير المتلف للتغيرات المناخية على الآثار والتراث ، إلى جانب حضور مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة وبعض الوزراء.



وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أدرجت الأراجوز المصري على قوائم التراث الثقافي العالمي غير المادي في الـ28 من نوفمبر الماضي.



يذكر أن المؤتمر الذي ينعقد في 16 ديسمبر الجاري يناقش تأثيرات التغيرات المناخية في المنطقة العربية على الآثار الثابتة، ودور المؤسسات غير الحكومية والحكومية في إنقاذ هذه الآثار، ودور البحث العلمي في مواجهة عوامل تلف الآثار، وصيانتها، بمشاركة نخبة من أساتذة الآثار والتاريخ من مختلف أنحاء العالم.