تفاصيل أعمال الترميم الدقيق في معبد الأقصر.. صور

كشف عبد الناصر أحمد عبد العظيم مدير عام إدارة ترميم آثار ومتاحف مصر العليا، عن تفاصيل أعمال الترميم الدقيق في معبد الأقصر، والتي جاءت بالتقرير السنوي لإدارة ترميم آثار ومتاحف مصر العليا، التابعة لقطاع المشروعات بوزارة الآثار.





وقال إنه تم الانتهاء من ترميم واعادة تركيب تاج تمثال الملك رمسيس الثاني المنحوت من الجرانيت الوردي، الموجود فى الجهة الشرقية الجنوبية بصالة الملك رمسيس الثاني، حيث كان هذا التاج مثقولا وموجودا على مصطبة بجانب التمثال منذ فترة طويلة، وتم تنظيفه وتركيبه فى مكانه الاصلي وترميم واستكمال الشروخ والفجوات بمونة مناسبه للأثر، من حيث اللون والتجانس واصبح التمثال بحالة جيدة.





واشار إلى أن العمل جار في تنظيف وترميم الجدار الغربي من صالة الزورق المقدس بمنطقة قدس الاقداس، حيث تم إزالة السناج وبقايا دم الوطاويط وبقايا فضلات الطيور وجميع المواد العالقة بها، حيث تم تقوية الأجزاء الضعيفة باستخدام محلول البارالويد B72 المذاب فى الاسيتون بتركيز 2% .



