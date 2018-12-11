ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

تفاصيل أعمال الترميم الدقيق في معبد الأقصر.. صور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:12 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف عبد الناصر أحمد عبد العظيم مدير عام إدارة ترميم آثار ومتاحف مصر العليا، عن تفاصيل أعمال الترميم الدقيق في معبد الأقصر، والتي جاءت بالتقرير السنوي لإدارة ترميم آثار ومتاحف مصر العليا، التابعة لقطاع المشروعات بوزارة الآثار.

وقال إنه تم الانتهاء من ترميم واعادة تركيب تاج تمثال الملك رمسيس الثاني المنحوت من الجرانيت الوردي، الموجود فى الجهة الشرقية الجنوبية بصالة الملك رمسيس الثاني، حيث كان هذا التاج مثقولا وموجودا على مصطبة بجانب التمثال منذ فترة طويلة، وتم تنظيفه وتركيبه فى مكانه الاصلي وترميم واستكمال الشروخ والفجوات بمونة مناسبه للأثر، من حيث اللون والتجانس واصبح التمثال بحالة جيدة.

واشار إلى أن العمل جار في تنظيف وترميم الجدار الغربي من صالة الزورق المقدس بمنطقة قدس الاقداس، حيث تم إزالة السناج وبقايا دم الوطاويط وبقايا فضلات الطيور وجميع المواد العالقة بها، حيث تم تقوية الأجزاء الضعيفة باستخدام محلول البارالويد B72 المذاب فى الاسيتون بتركيز 2% .

كما تمت إزالة المونة القديمه المكونة من الاسمنت البورتلاندي العادي، واستبدالها بمونة جديدة مناسبة للأثر، ومازال العمل مستمرا بالجدار.
تفاصيل أعمال الترميم الدقيق في معبد الأقصر.. صور
تفاصيل أعمال الترميم الدقيق في معبد الأقصر.. صور
تفاصيل أعمال الترميم الدقيق في معبد الأقصر.. صور
loading...

ترشيحاتنا

شوبير: أجيري سبب انضمام محمد محمود للأهلي.. فيديو

رانيا يوسف ناعية محمود القلعاوى: الفن العربي خسر ممثلا قديرا

طاقم تحكيم أوغندي لإدارة مباراة الزمالك والقطن التشادي بالكونفيدرالية

للمرة الأولى.. الجماهير تعود للمدرجات بمباراة الزمالك والقطن التشادي

"المأذونين الشرعيين" تكشف مشاكل إلغاء خانة الديانة من البطاقة في عقود الزواج

6 يناير.. تسليم 168 وحدة بالمرحلة الثانية بـ دار مصر في برج العرب

كواليس الجزء الثاني من برنامج صاحبة السعادة بصحبة حميد الشاعري

الجيش الروسي يستعد لغزو أوكرانيا.. صور

حيلة لعلاج قضم الأظافر لدى الأطفال

الحبيب علي الجفري: 3 أمور تلوث القلب فتجنبها لأنه محل نظر الله

مجلس الأهلي يؤجل مناقشة ملف المدرب الجديد وهيكلة قطاع الكرة

آيفون يقتل مراهقة روسية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

فيديو

للوقاية من مخاطره .. اكتشف أعراض مرض التصلب المتعدد ms .. فيديو
مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما الأول .. فيديو
اكتشف أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد MS
تامر أمين: أفراح الشوارع حفلات لـ العري والإثارة
بث مباشر لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للشعب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟