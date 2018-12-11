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تعليم

رئيس جامعة بني سويف: تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:50 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
استقبل الدكتور منصور حسن، اليوم الثلاثاء، وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابع لمجلس الوزراء، ممثلا في العميد أيمن جمال، والعميد أحمد فاضل، مديري متابعة الجهات الحكومية، لبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بني سويف والوحدات التابعة لها، وكيفية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وكسب رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح بيان، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقرار رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمات المواطنين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية فحص المعلومات والشكاوى والرد عليها في أقرب وقت لضمان حق كل مواطن، وتلقي الجامعة شكاوى المواطنين من خلال المنظومة، وتحويل الشكاوى الورقية إلى إلكترونية وسرعة الفحص والاستجابة والمتابعة والحد من تكرار الشكاوى.

كما أكد وفد منظومة الشكاوى أن الهدف من إعداد الورش ليس ايصال الشكوى لجهة الاختصاص والرد عليها فقط، ولكن أيضًا لاكتساب الخبرة في التعامل مع الشكاوى وتعزيز جسور الثقة بين المواطن والحكومة من خلال تلبية الاحتياجات في صورة برامج حكومية قابلة للتنفيذ، وأضاف الوفد أن هناك عدة مصادر لتلقي الشكاوى منها الخط الساخن 16528 والرابط الالكتروني (www.shakwa.eg) أو تطبيق إيجابي عبر التليفون المحمول ، كما أن هناك غرفة التدخل السريع لتلقي شكاوى الطواريء على مدار 24 ساعة يوميًا.

وأوصى الدكتور منصور حسن بضرورة سرعة الربط الإلكتروني بالمنظومة وعقد العديد من ورش العمل للتدريب على المنظومة وسبل التواصل معها ورفع الوعي وذلك لخدمة المواطن سواء كان طلاب أو أعضاء هيئة تدريس أو عاملين بالجامعة.
رئيس جامعة بني سويف: تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
رئيس جامعة بني سويف: تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
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