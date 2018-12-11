رئيس الإمارات يتلقى دعوة من نظيره التونسي للمشاركة في القمة العربية

تلقى رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان اليوم "الثلاثاء" رسالة خطية من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تتضمن دعوة لحضور أعمال القمة العربية الثلاثين، التي ستعقد في تونس خلال شهر مارس القادم.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة الإماراتية منصور بن زايد آل نهيان تسلم الرسالة خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وفي سياق آخر، بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



وتبادل الجانبين وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وناقشا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.