بورتو يواصل إبداعه الأوروبي ويتغلب على جالطة سراي التركي 2/3 .. فيديو

حقق فريق بورتو البرتغالي، فوزا معنويا على مضيفه جالطة سراي التركي (3-2)، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.



وفي المجموعة ذاتها، فاز شالكه الألماني على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي (1-0) ، ليضمن بورتو التأهل لدور الستة عشر، قبل عدة جولات، وبالتالي فإن نتيجة مباراة اليوم كانت بمثابة تحصيل حاصل.



ورفع بورتو رصيده في صدارة المجموعة الرابعة إلى 16 نقطة، وتوقف رصيد جالطة سراي عند 4 نقاط في المركز الثالث، لينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي.



كما تأهل شالكه لدور الستة عشر منذ الجولة قبل الماضية، ولكن الفريق نجح في تحقيق الفوز على لوكوموتيف اليوم، في مباراة تحصيل حاصل.



ورفع شالكه رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط في المركز الأخير.