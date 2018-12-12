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تغريم ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز 293 ألف دولار لصالح ترامب

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:46 ص
ترامب وستورمي دانيلز
ترامب وستورمي دانيلز
شريف سيد
أصدر قاض أمريكي، أمراً، تسدد بموجبه ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز 293 ألف دولار إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتعويض قانوني.

وأمرت محكمة أمريكية بدفع ستورمي دانيلز مبلغ 293 ألف دولار أمريكي إلى ترامب (ما يمثل نحو 75% من إجمالي أتعاب المحاماة)، بالإضافة إلى ألف دولار بسبب رفعها دعوى قضائية غير حقيقية ضد الرئيس، وفق ما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية. 

وقال تشارلز جي هاردر، المحامي الخاص بالرئيس الأمريكي: "بالإضافة إلى هذه الدعوى، إلى جانب صدور أمر سابق من المحكمة يقضي بإلغاء قضية تشهير دانيلز ضد الرئيس، يشكلان معًا نصرًا كاملًا للرئيس، وهزيمة كاملة لسترمي دانيلز في هذه القضية". 

وكان محامو الرئيس ترامب قد طلبوا من المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر ما يقرب من 800 ألف دولار من أتعاب المحامين وغرامات على دانيلز بسبب دعوى التشهير الفاشلة ضده. 

من جانبه أكد محامي دانيلز، مايكل آفينياتي ، أنه سيتم الاستئناف على الحكم.

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