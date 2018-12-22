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تعليم

طلاب Support بحاسبات عين شمس ينظمون مسابقة للألعاب الإلكترونية

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:54 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
استضافت كليه الحاسبات والمعلومات بجامعه عين شمس، مسابقه صناعة الالعاب الالكترونية Mini Game Jam .

وقام النشاط الطلابى Support بتنظيم المسابقه للمره الثالثة على التوالى باشتراك ١٤ فريق، وقام بالتحكيم تقنيين ممثلين من شركتين متخصصتين في مجال صناعة الالعاب الالكترونية، مع ممثل الراعى الرسمى للمسابقة شركة Victory Link احدى كبري الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وحظي الطلاب الفائزين بالثلاث مراكز الاولى، على فرصة تدريب internship بشركه Rumbling Games Studio، وتم تسليم شهادات مشاركه لكل الطلاب.

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