«مستقبل وطن»: الإقبال على التصويت بالانتخابات تجسيد حقيقي لإرادة شعب لا يعرف التراجع

أكد جمال الخضري، القيادي بحزب مستقبل وطن وأمين العمل الجماهيري بمحافظة البحر الأحمر، أن الإقبال الكثيف من المواطنين على صناديق الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يعكس عمق الانتماء الوطني ووعي المصريين الراسخ بأهمية المشاركة في صياغة مستقبل وطنهم.

وقال الخضري: "ما نشهده اليوم من مشهد انتخابي مشرف، هو تجسيد حقيقي لإرادة شعب لا يعرف التراجع، وشعب يدرك أن صوته هو سلاحه في الدفاع عن استقرار بلاده ودعم مسيرتها التنموية."

وأضاف أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية، مؤكدًا أن هذا الإقبال ليس مجرد واجب دستوري، بل هو ملحمة وطنية جديدة تؤكد أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في مواجهة كل من يحاول التشكيك أو التقليل من عظمة هذا المشهد.

وشدد الخضري على أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات تمثل استفتاءً جديدًا على ثقة المصريين في الدولة ومؤسساتها، ورسالة حاسمة بأن مصر تسير بثبات نحو المستقبل، بقيادة حكيمة ورؤية واضحة لبناء جمهورية جديدة قوية وقادرة.

واختتم تصريحه مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن سيظل في طليعة الصفوف الداعمة للدولة المصرية، ومعبرًا عن تقديره العميق لكل مواطن خرج اليوم ليقول للعالم: مصر أولًا.. ومصر دائمًا.