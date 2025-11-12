قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسلام عفيفي: الصورة التي خرجت عليها انتخابات مجلس النواب «مُشرّفة»
ننشر حيثيات الحكم على توفيق عكاشة بالحبس بسبب 225 ألف جنيه
خالد طلعت يسخر من المقارنات بين زيزو وخوان بيزيرا .. ماذا قال؟
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
تقارير: «كوشنر» أبلغ نتنياهو رفض واشنطن تصفية حماس في رفح
لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أوزبكستان ودياً | صور
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة «الأرشيديوسس» | صور
الجيش الأوكراني: تدهور ملحوظ في الوضع الميداني وزحف روسي جنوب شرق زابوريجيا
مسئول في ليفربول يُفجّر مفاجأة : هل يرحل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟
محمد أضا: زيزو «ضيّع كل اللي عمله» في مشهد تجاهل مصافحة هشام نصر
ما هو ثواب الصلاة على الميت؟.. الإفتاء توضح أجرها على الإنسان يوم القيامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«مستقبل وطن»: الإقبال على التصويت بالانتخابات تجسيد حقيقي لإرادة شعب لا يعرف التراجع

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

أكد جمال الخضري، القيادي بحزب مستقبل وطن وأمين العمل الجماهيري بمحافظة البحر الأحمر، أن الإقبال الكثيف من المواطنين على صناديق الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يعكس عمق الانتماء الوطني ووعي المصريين الراسخ بأهمية المشاركة في صياغة مستقبل وطنهم.

وقال الخضري: "ما نشهده اليوم من مشهد انتخابي مشرف، هو تجسيد حقيقي لإرادة شعب لا يعرف التراجع، وشعب يدرك أن صوته هو سلاحه في الدفاع عن استقرار بلاده ودعم مسيرتها التنموية."

وأضاف أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية، مؤكدًا أن هذا الإقبال ليس مجرد واجب دستوري، بل هو ملحمة وطنية جديدة تؤكد أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في مواجهة كل من يحاول التشكيك أو التقليل من عظمة هذا المشهد.

وشدد الخضري على أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات تمثل استفتاءً جديدًا على ثقة المصريين في الدولة ومؤسساتها، ورسالة حاسمة بأن مصر تسير بثبات نحو المستقبل، بقيادة حكيمة ورؤية واضحة لبناء جمهورية جديدة قوية وقادرة.

واختتم تصريحه مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن سيظل في طليعة الصفوف الداعمة للدولة المصرية، ومعبرًا عن تقديره العميق لكل مواطن خرج اليوم ليقول للعالم: مصر أولًا.. ومصر دائمًا.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن انتخابات مجلس النواب النواب صناديق الاقتراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

مصطفي مدبولي

3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

النقض صاحبة الكلمة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب

أرشيفية

13 اختصاصا لمحكمة النقض وضعها المشرع .. تعرف عليها

حريق

سيطرة وعمليات تبريد.. التفاصيل الكاملة لحريق المتحف الزراعي بالدقي

بالصور

مشروبات صباحية تساعدك على التحكم في ضغط الدم .. دراسات تؤكد فعاليتها

مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم
مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم
مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم

طرق آمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل.. حلول فعالة

أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل
أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل
أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل

بقوة 641 حصانًا.. أحدث سيارة لامبورجيني موديل 2027| صور

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد