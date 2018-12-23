إرضورم يتعادل مع قيصري سبور 1/1 في الدوري التركي

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت فريق إرضورم بضيفه قيصري سبور اليوم الأحد في المرحلة السابعة عشر من الدوري التركي لكرة القدم.



وتقدم قيصري سبور بهدف سجله كيبريات تاتاروسانو في الدقيقة 32 وتعادل إرضورم بهدف سجله تايلان أنتاليالي في الدقيقة 45.



ورفع إرضورم رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر كما رفع قيصري سبور رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر