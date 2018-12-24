مستقبل وطن يجتمع بأمناء المرأة على مستوى مراكز الشرقية

اجتمعت أمانة المرأة لحزب مستقبل وطن بالشرقية، برئاسة الدكتورة ملاك جمعة، بأمانات المرأة على مستوى مراكز المحافظة، بمشاركة عدد من سيدات العمل العام والشخصيات المؤثرة بكبري قاعات المؤتمرات بمدينة الزقازيق، وذلك بحضور عبد العزيز الصافي أمين التنظيم وعضو هيئة مكتب الحزب بالشرقية، والأمناء المساعدين للمرأة بالمحافظة.





واستعرض الاجتماع، خطة أمانة المرأة على مستوى المحافظة والذى يشتمل البحث عن آلية تساعد في تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لاهمية دورها فى المجتمع، كما ناقش الإجتماع عدة مبادرات أهمها، الدور الخدمي والمجتمعي لسيدات وفتيات الحزب بمشاركتهم في كافة فاعليات الحزب.





ومن جانبها، أكدت ملاك جمعة، على تمكين المرأة بكافة المجالات والعمل علي تنمية مهاراتها بالتدريب والتثقيف إستعدادا لأي إستحقاقات سياسية قادمة ومنها المجالس المحلية، مع وضع استراتيجية للمساعدة فى محو أمية المرأة أحد أهم مبادرات الحزب خلال الفترة القادمة.





وأكد "جمعة" أن امانة المرأة تسير بخطي ثابته بعدما اكتسبت ثقة الأمانة العامة بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد سليم الذي أتاح لها كافة الإمكانيات لتتولي المرأة فرصة تبنى مبادرة مكافحة سرطان الثدى لدى السيدات، وكذلك القدرة علي تنظيم اقوي الدورات التي شهدتها محافظة الشرقية عن إستراتيجية الأمن القومي وحروب الجيل الرابع والذي حاضر فيها قامات وطنية تحت إشراف أكاديمية ناصر العسكرية.



