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فن

صدى البلد يكرم الإعلامي ممدوح الشناوي.. صور

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:33 م
ممدوح الشناوي
ممدوح الشناوي
شروق إبراهيم - عدسة \ أحمد بيسو
حل الإعلامي ممدوح الشناوي، ضيفا على موقع "صدى البلد"، من أجل تكريمه عن نجاحاته في مجال الإعلام والفن على مدار السنوات الماضية.

وكشف الشناوي عن سبب دخوله مجال التمثيل، وعن مشاريعه الفنية كما تناول عددا من القضايا الشبابية المهمة.

وأوضح نجم برنامج مذيع العرب أنه يفكر في عروض إعلامية تلقاها خلال الفترة الماضية، وحسم موقفه من الاستمرارية في قناة الحياة التي وصفها ببيته الثاني.
صدى البلد يكرم الإعلامي ممدوح الشناوي.. صور
صدى البلد يكرم الإعلامي ممدوح الشناوي.. صور
صدى البلد يكرم الإعلامي ممدوح الشناوي.. صور
صدى البلد يكرم الإعلامي ممدوح الشناوي.. صور

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